الذهب يهبط مع تحسن شهية المستثمرين لليورو والأسهم آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: لندن - رويترز

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس، بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي، قيام بنوك أوروبية بسداد قروض رخيصة بقيمة 137 مليار يورو، وهو ما طمأن المستثمرين إلى استقرار النظام المصرفي في «منطقة اليورو».



وهبط سعر الذهب للبيع الفوري 0,5% إلى 1658,16 دولار للأوقية (الأونصة)، أدنى مستوى له منذ منتصف يناير الحالي، كما تراجعت أسعار الذهب باليورو لتصل إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر عند 1233,43 يورو للأوقية، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم فبراير المقبل 10,9 دولار إلى 1659 دولار للأوقية. وواصلت أسعار الذهب خسائرها خلال جلسة أمس الأول، عندما دفع فشلها في تخطي مستوى للمقاومة عند 1695 دولاراً للأوقية، بعد خمس جلسات من المحاولات، المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من المعدن الأصفر. وكانت المخاوف بشأن استقرار القطاع المالي في منطقة العملة الأوروبية، قد عزز الطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة، لكن فشله في مجاراة مكاسب اليورو والأسهم، أدى إلى مزيد من التقليص لثقة المستثمرين في الذهب.