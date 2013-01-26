العساف سنابل تستثمر في الأسهم السعودية من خلال المحافظ

كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إن شركة سنابل باشرت فعلياً الاستثمار في الأسواق الداخلية والخارجية، كما أنها دخلت باستثمارات في سوق الأسهم المحلية، لكن ليس بشكل مباشر، وإنما من خلال المحافظ.وقال العساف في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن شركة "سنابل" لديها عدد من المرتكزات فيما يخص عملية الاستثمار، أولها الاستثمار المباشر سواء داخل السعودية أو خارجها، وقد باشرت "سنابل" الاستثمار الداخلي من خلال دخولها للاستثمار في شركة "اكوا باور"، كما يجري بحث في عدد من الفرص الأخرى.

وأضاف، أنه فيما يتعلق بإدارة الأصول، فهي إما أن تكون أصولاً محلية، سواء كانت أسهما أو غيرها، أو خارجية في الأسواق العالمية، وقد بدأنا الاستثمارات داخلياً من خلال صناديق ومحافظ استثمارية، وكذلك في الأسواق الخارجية.



ولفت وزير المالية السعودي إلى أن الفترة الحالية تشهد حركة غير طبيعية في أسواق العملات، بسبب سعي بعض الدول للحصول على تنافسية أكبر من خلال سعر صرف للعملة لا يعكس الوضع الطبيعي في تلك الدولة، وهذا غير صحي بالنسبة للاقتصاد العالمي، وغير صحي للتبادلات التجارية بين الدول بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وسعر صرف الريال وعلاقته المباشرة بالدولار وتأثيره على تنافيسة الصادرات السعودية وكذلك وارداتها.



وقال إن مجموعة العشرين يمكن أن تتطرق إلى مسألة "حرب العملات" في اجتماعها في موسكو في فبراير المقبل، أو في الاجتماع التالي في الولايات المتحدة إذا ما استمرت هذه الحرب.