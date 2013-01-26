مؤشر ستاندرد أند بورز يغلق فوق 1500 نقطة للمرة الأولى آخر تحديث: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: السبت 14 ربيع الأول 1434 هـ - 26 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: نيويورك - رويترز

أغلق مؤشر ستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية يوم الجمعة فوق مستوى 1500 نقطة للمرة الأولى في أكثر من خمس سنوات، بعد أن ساعدت أرباح قوية أعلنتها بضع شركات، من بينها بروكتور أند جامبل المؤشر القياسي في تسجيل مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى الجلسة مرتفعا 70.65 نقطة أو 0.51 بالمئة الي 13895.98 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 8.14 نقطة أو 0.54 بالمئة ليغلق على 1502.96 نقطة.



وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 19.33 نقطة أو 0.62 بالمئة الي 3149.71 نقطة.



وتنهي المؤشرات الثلاثة الاسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 1.8 بالمئة وستاندرد اند بورز 1.1 بالمئة وناسداك 0.5 بالمئة في رابع اسبوع على التوالي من المكاسب.