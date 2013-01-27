رئيس بورصة مصر لن نعطل التداولات اليوم بسبب الاشتباكات آخر تحديث: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04

تارخ النشر: الأحد 15 ربيع الأول 1434 هـ - 27 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: القاهرة - الأناضول

قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إنه لا نية لتعطيل التعاملات اليوم الأحد، بسبب استمرار الاشتباكات التي اندلعت بين متظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي وقوات الأمن في عدة مدن مصرية منذ مساء الجمعة.



وأضاف: أن "البورصة مثل أي سوق خاضعة للعرض والطلب، ولا يجوز تعطيلها، وستستأنف عملها في مواعيدها الطبيعية صباح اليوم الأحد".



وكانت اشتباكات وقعت بين متظاهرين معارضين للرئيس محمد مرسي وقوات الأمن في عدة مدن مصرية مساء أمس الجمعة وقع فيها 10 أشخاص قتلى من المتظاهرين بمدينة السويس، بحسب آخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة السبت.



وسبق أن علقت البورصة التداول في نهاية 27 يناير/كانون الثاني 2011 بعد يومين فقط من اندلاع الثورة المصرية التي شهدت تدهوراً كبيراً في الأوضاع الأمنية وتوقف عمل البنوك، ليستمر الإغلاق حتى 23 مارس/أذار من نفس العام بعد أن تم التأكد من عودة الجهاز المصرفي للعمل بكامل طاقته.



وفي هذه الأثناء اتخذت إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المتعاملين وتهدئة مخاوف السوق من الهبوط.