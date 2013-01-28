الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة مع تحول البنوك للحذر آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 11:04 - GMT 08:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04 المصدر: لندن - رويترز

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات يوم الاثنين، إذ دفع بلوغ الأسهم أعلى مستوياتها في عدة أشهر وبيانات عن تدفقات أموال قوية في الآونة الأخيرة، بعض بنوك الاستثمار لتوخي مزيد من الحذر بشأن الأسهم في المدى القصير.



وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.94 نقطة، أو 0.1 بالمئة، إلى 1173.87 نقطة، مستقرا عند أقل قليلا من أعلى مستوى في عامين.



وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة، واستقر مؤشر داكس الألماني دونما تغير يذكر، بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة عند الفتح.