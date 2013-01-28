الأسهم الأوروبية تفتح منخفضة مع تحول البنوك للحذر

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات يوم الاثنين، إذ دفع بلوغ الأسهم أعلى مستوياتها في عدة أشهر وبيانات عن تدفقات أموال قوية في الآونة الأخيرة، بعض بنوك الاستثمار لتوخي مزيد من الحذر بشأن الأسهم في المدى القصير.
وبحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.94 نقطة، أو 0.1 بالمئة، إلى 1173.87 نقطة، مستقرا عند أقل قليلا من أعلى مستوى في عامين.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة، واستقر مؤشر داكس الألماني دونما تغير يذكر، بينما زاد مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 بالمئة عند الفتح.
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