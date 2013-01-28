تراجع طفيف للأسهم السعودية بتداولات 62 مليار ريال آخر تحديث: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الاثنين 16 ربيع الأول 1434 هـ - 28 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم تراجعاً طفيفاً بمقدار 0.03 بالمئة, خاسراً نحو 2 نقطة, بعد أداء متذبذب طيلة فترات الجلسة، ليغلق عند مستوى 7021.58 نقطة.



وشهدت حركة البيع والشراء وقيمة الأموال المتداولة ارتفاعاً في الأداء قياساً بيوم أمس حيث بلغت عدد الصفقات نحو 134 ألفاً، وسط قيم تداولات بلغت 6.2 مليار ريال, موزعة على 201 مليون سهم .



وتراجعت أسهم "الاتصالات السعودية"و"زين" و"معادن" بأكثر من 1%، فيما ارتفع سهم "بنك البلاد" 3% عند 30.90 ريال، عقب توصية توزيع أسهم منحة بواقع سهم لكل ثلاثة أسهم قائمة.



وواصل سهم "المتكاملة" صعوده بالنسبة القصوى ولثاني جلسة على التوالي، مغلقا عند 23.45 ريال، وصعد سهم "شمس" بالنسبة القصوى عند 44.20 ريال.





وعلى مستوى القطاعات فقد تقدم قطاع شركات الاستثمار المتعدد القطاعات المتراجعة بنسبة 0.92 بالمئة, تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.90 بالمئة , ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.80 بالمئة, في حين حقق عدد من القطاعات ارتفاعات جاء في مقدمتها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.63 بالمئة, تلاها قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.41 بالمئة, ثم قطاع التشييد والبناء بنسبة 0.39 بالمئة.