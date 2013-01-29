أسعار الذهب تتراجع إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 08:04 - GMT 05:04 المصدر: لندن - رويترز

تراجع سعر الذهب قليلاً، أمس، وتوخى المستثمرون الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر أن يكشف عن مزيد من تفاصيل سياسة التيسير الكمي.



وارتفعت أسعار مجموعة البلاتين، فسجل البلاديوم في السوق الفورية أعلى مستوياته في أكثر من 16 شهراً، مدعوماً بدلائل على توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً، يُنتظر أن تدعم الطلب على المعادن الصناعية.



ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0,1٪ إلى 1656,40 دولار للأوقية في الساعة 1026 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه 1,5٪ الأسبوع الماضي، وهو أكبر تراجع أسبوعي في شهر. وانخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، مسجلاً 1654,74 دولار للأوقية في وقت سابق.



نزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0,1٪ إلى 1655 دولارا. ومن المتوقع أن يحدد بيان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يوم الأربعاء المقبل اتجاه الذهب في الأجل القصير. كانت دلائل على استقرار الأوضاع في منطقة اليورو، وانتعاش الاقتصاد الأميركي، دفعت المستثمرين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم، ما دفع الأسهم الأميركية إلى الارتفاع لليوم الثامن على التوالي.



وأظهرت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي عن احتياطيات الذهب أن كوريا وروسيا زادتا ما بحوزتهما من المعدن في نوفمبر وديسمبر على الترتيب، في حين خفض العراق ما بحوزته من الذهب بمقدار الربع في نوفمبر، ما أبطل مفعول بعض الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة لزيادة الاحتياطيات.



وارتفع الشراء بالسوق الحاضرة في آسيا لكنه بدا فاتراً بالمقارنة مع السنوات القليلة الماضية، عندما كانت المشتريات ترتفع عادة قبيل احتفالات رأس السنة القمرية في الصين التي تنافس الهند على مكانة أكبر مستهلك للذهب في العالم. وارتفع سعر الفضة في السوق الفورية 0,4٪ إلى 30,96 دولار للأوقية.