ارتفاع طفيف للمؤشر السعودي بتداولات 65 مليار ريال آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 20:04 - GMT 17:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04 المصدر: العربية.نت

أنهى مؤشر السوق السعودي تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% عند 7027 نقطة، كاسباً نحو 6 نقاط، بعد أداء متذبذب طوال الجلسة وسط تداولات قاربت 6.5 مليار ريال.



وتم تداول نحو 200 مليون سهم من خلال 143 ألف صفقة، ارتفعت من خلالها أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع 66 سهماً، فيما جاءت أسهم 27 شركة على ثبات عند مستوياتها السابقة.



وقال محلل أسواق الأسهم في "الأهلي كابيتال" إياد غلام، "إن نتائج الربع الأخير من 2012 كان لها تأثير سلبي على أداء المستثمرين في طريقهم لكسر الحاجز النفسي المهم عن الـ7000 نقطة، برغم المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة، حتى إن الأسهم الأمريكية سجلت مستويات لم تصلها منذ عدة سنوات، إلا أن السوق السعودي لم يتجاوب مع هذا الصعود العالمي".



وأضاف غلام في مقابلة مع قناة "العربية": "إن السوق السعودي يحتاج لمحفزات جديدة، خاصة فيما يتعلق بالشركات الكبيرة، وكذلك المؤشرات العالمية"، مشيراً إلى ضعف السيولة المتواجدة في السوق خلال الفترة الحالية".



وأغلق سهما "ينساب" و"المملكة القابضة"على ارتفاع بأكثر من 2% عند 51.50 ريال و19.65 ريال على التوالي. وواصل سهم "الطيار" تسجيل مستويات عليا، مرتفعا بأكثر من 4% عند 81.50 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.



وتقدم قطاع الفنادق والسياحة القطاعات المرتفعة بنسبة 4.14%, يليه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1.51%, تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.85%, في المقابل تصدر قطاع الإعلام والنشر القطاعات المتراجعة بنسبة 1.05 %, تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.25%, ثم قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.2%.



وارتفع سهم "شمس" بالنسبة القصوى ليتصدر الرابحين, يليه "المتكاملة" بنسبة 5.3%, و"وفاء للتأمين" 5.15%, في المقابل تراجع "العالمية" بنسبة 5%, و"الشرقية للتنمية" بنسبة 3.38%, ثم أنابيب بنسبة 2.80%.