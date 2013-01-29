بورصة مصر تفقد توازنها مع استمرار العنف الدامي في البلاد آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 19:04 - GMT 16:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 18:04 - GMT 15:04 المصدر: القاهرة - رويترز

تلقت بورصة مصر ضربات قوية من قبل المتعاملين الأجانب الذي أقبلوا على بيع الأسهم القيادية بشكل مكثف لتفقد سوق المال توازنها مع استمرار الاضطرابات وأعمال العنف الدامية في البلاد وتحذير وزير الدفاع من أن الصراع السياسي يدفع مصر إلى حافة الانهيار.



وقتل نحو 52 شخصاً في مصر وأصيب المئات منذ اشتعال الاحتجاجات المناهضة للحكومة وجماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي ما دفع الرئيس محمد مرسي لإعلان حالة الطوارئ في ثلاث محافظات. ومنحت الحكومة القوات المسلحة يوم الاثنين سلطة الضبطية القضائية.



وقال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إن الصراع السياسي قد يؤدي إلى انهيار الدولة وإن حماية قناة السويس أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف.



وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.01% خلال معاملات يوم الاثنين ليغلق عند 5495 نقطة.



وخسرت الأسهم 4.5 مليار جنيه (674 مليون دولار) من قيمتها السوقية لتصل إلى 370.433 مليار جنيه.



وقال نادر إبراهيم من آرشر للاستشارات "ما تمر به البلاد الآن من فوضى يؤكد ضرورة نزول السوق. كيف نستثمر في بلد بدون أمن؟ لا يستطيع أحد السيطرة على الشارع سواء الرئيس أو المعارضة".



ويقطع المتظاهرون الشوارع الرئيسية في القاهرة والإسكندرية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية من وقت لآخر بجانب قطع خطوط مترو الأنفاق والقطارات بين المحافظات أيضا من وقت لآخر وسط غياب تام للأمن.



وقال إبراهيم من آرشر للاستشارات "لابد من تقديم جميع القوى السياسية في مصر تنازلات الآن من أجل إنقاذ البلاد من الأزمة الراهنة، وإلا فإن الجميع سيكون خاسرا".



ويعيش نحو 40% من المصريين تحت خط الفقر بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز.



وشهدت البورصة المصرية يوم الثلاثاء مبيعات مكثفة بدأت منذ النصف الثاني من معاملات يوم الاثنين بضغط من تحول المتعاملين للأجانب للبيع فور صدور قرار منح الجيش الضبطية القضائية، وهو ما يسمح لأفراد الجيش بإلقاء القبض على مدنيين لمساعدة الشرطة في إرساء الأمن. وسعى المتعاملون المصريون والعرب لاستيعاب مبيعات الأجانب.



وقال مهاب عجينة من بلتون فايننشال "المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5400 نقطة ثم 5100 - 5200 نقطة. زيادة أحجام التداول اليوم تؤكد قوة البائع في السوق".



وقال عبدالرحمن لبيب من "ستاليون انفستمنت"، "في حالة فشل السوق يوم الأربعاء في الصمود أعلى مستوى 5500 نقطة سنستهدف مستوى 5300 نقطة. للأسف المشتريات تخرج سريعا من السوق. الظروف الحالية في مصر هي السبب الرئيسي بالتأكيد في النزول".



وقال وزير الدفاع وهو أيضا القائد العام للقوات المسلحة المصرية على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة يوم الثلاثاء "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدى إلى إنهيار الدولة".



ورفض معارضو مرسي دعوة وجهها يوم الأحد لإجراء حوار وطني. وتتهم المعارضة الرئيس الإسلامي بخطف الثورة والالتفات فقط إلى حلفائه الإسلاميين والنكوص عن وعده بأن يكون رئيسا لكل المصريين.



وفي المقابل يقول الإسلاميون إن منافسيهم يريدون الإطاحة بمرسي بطرق غير ديمقراطية على الرغم من أنه أول رئيس منتخب بحرية لمصر.



(الدولار = 6.68 جنيه مصري)