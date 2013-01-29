هبوط أسهم مصر بسبب الاضطرابات وارتفاع معظم بورصات الخليج آخر تحديث: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 10:04 - GMT 07:04

تارخ النشر: الثلاثاء 17 ربيع الأول 1434 هـ - 29 يناير 2013 KSA 09:04 - GMT 06:04 المصدر: دبي - رويترز

فقدت الأسهم المصرية مكاسبها الصباحية لتغلق منخفضة أمس وسط شح في السيولة وبعد فرض الرئيس المصري محمد مرسي حال الطوارئ في مدن القناة التي شهدت اضطرابات دامية على مدى أيام وبعد إقرار الحكومة منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية. وانخفض المؤشر الرئيس 1.4 في المئة ليغلق عند 5608.02 نقطة والمؤشر الثانوي 2.15 في المئة إلى 456.7 نقطة.



وقال المحلل الفني في شركة للوساطة بالقاهرة مهاب الدين عجينة إن "الوضع السياسي في مصر بالغ السوء. تعكس الاضطرابات الحالية عدم قدرة أي من الجبهات السياسية على السيطرة على الوضع في الشارع. كانت السوق تحاول الصعود خلال الأسبوع الماضي والشراء ليس قوياً بما يكفي لكسر مستويات المقاومة الحالية".



وزادت مبيعات الأجانب غير العرب على مشترياتهم على العكس من المصريين.



وكانت مشتريات الأجانب أعلى من مبيعاتهم في الآونة الأخيرة وسط الاضطرابات لكنهم يقلصون حالياً تعرضهم للأخطار.



وبعد تراجعه لمعظم الجلسة شهد مؤشر دبي موجة صعود في أواخر المعاملات ليغلق مرتفعاً 0.1 في المئة عند 1821 نقطة وهو مستوى مرتفع جديد في 33 شهراً. وأغلق المؤشر فوق مستوى مقاومة رئيس عند 1778 نقطة وهو يساوي أعلى مستوى في 2012 والذي سجله في آذار/مارس الماضي ويقل عن ذروة تشرين الأول/أكتوبر 2010 عند 1793 نقطة. وإذا استطاع أن يظل فوق هذين المستويين فسيكون هدفه الرئيس التالي 2200 نقطة في المدى المتوسط.



وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.3 في المئة مسجلاً أعلى إغلاق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وصعد مؤشر الكويت 0.3 في المئة مسجلاً مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي وهو أعلى إغلاق منذ أيار/مايو 2012. وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 8665 نقطة، فيما نزل المؤشر السعودي 0.03 في المئة إلى 7022 نقطة. وأغلق المؤشر العماني منخفضاً 0.1 عند 5814 نقطة، فيما زاد المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 1079 نقطة.