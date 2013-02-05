إعفاء التويجري من رئاسة سوق المال وتعيين آل الشيخ خلفاً له

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بإعفاء الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية من منصبه، وتعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً للهيئة.

وينص الأمر الملكي الذي صدر اليوم على تعيين آل الشيخ بدرجة وزير.

وكان محمد آل الشيخ قد تم انتخابه مديراً تنفيذياً، وعضواً في مجلس إدارة "البنك الدولي" وممثل السعودية، اعتباراً من 24 سبتمبر/أيلول 2012.

يشار الى أن التويجري كان قد تولى منصب رئاسة مجلس هيئة السوق المالية، في أيار/مايو من العام 2006، خلفاً لجماز بن عبدالله السحيمي.

وتتولى "هيئة السوق المالية" الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.