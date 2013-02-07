ارتفاع طفيف في أسعار الذهب والبلاتين وتراجع البلاديوم

استقر البلاتين والبلاديوم أمس وتماسكا بعد المكاسب التي تحققت مع صعودهما لأعلى المستويات في أشهر في الجلسة السابقة، في حين قام متعاملون بالبيع لجني الأرباح، بينما لم يطرأ تغير يذكر على الذهب مجدداً.

وتراجع البلاديوم في السوق الفورية 0,3% إلى 753,54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1054 بتوقيت جرينتش. وصعد البلاديوم لأعلى مستوى في 17 شهرا عند 759,75 دولار الاثنين في أعقاب زيادة لأربعة أسابيع متتالية.

وزاد البلاتين في السوق الفورية 0,2% إلى 1695,99 دولار للأوقية متراجعاً من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1705,25 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة. وساعد تحسن الآفاق الاقتصادية العالمية، إضافة إلى التعطل المتكرر للإمدادات من جنوب أفريقيا أكبر مورد في العالم، على أن يحقق البلاتين والبلاديوم أداء أفضل من الذهب والفضة هذا العام، مما حفز اهتمام المستثمرين.

وقال محللون إن تجدد المخاوف حول أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو يضر المعنويات، مما يمكن أن يشكل ضغطا على الطلب الصناعي على المعادن النفيسة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0,2% إلى 1677,30 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل عند 1678 دولارا. وزادت الفضة 0,6% إلى 31,91 دولار للأوقية.

