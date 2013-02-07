سهم "إسمنت الشمالية" يقفز 200% في أول جلساته بالسوق السعودية

أغلق سهم شركة "إسمنت الشمالية" في أولى جلساته في السوق السعودي، على ارتفاع بنسبة 200% مسجلاً 30 ريالاً، بزيادة قدرها 20 ريالا، مقارنة بسعر الاكتتاب (10 ريالات)، بعد ارتفاعه خلال الجلسة إلى مستوى 68 ريالاً، كأعلى سعر له خلال الجلسة، في حين كان أدنى سعر عند 17.75 ريال مع بداية التداولات، وهو يزيد بنسبة 77% عن سعر الاكتتاب.

واستحوذ سهم "إسمنت الشمالية" على 53% من إجمالي قيمة التداولات في جلسة اليوم بنحو 6 مليارات ريال، موزعة على نحو 234 مليون سهم.

وقفزت القيمة الإجمالية للسيولة بنهاية جلسة اليوم إلى 11.3 مليار ريال، موزعة على نحو 446 مليون سهم، من خلال 677 ألف صفقة.

وبالرغم من هذا الزخم الكبير للتداولات، إلا أن المؤشر السعودي واصل تراجعه، لينزلق أسفل حاجز الـ7000 نقطة، ويغلق عند 6992 نقطة، متراجعاً 0.47%، فاقداً نحو 32 نقطة.