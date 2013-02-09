مؤشر ناسداك الأمريكي يسجل أعلى مستوى إغلاق في 12 عاماً

صعدت الأسهم الأمريكية دافعة مؤشر ناسداك إلى أعلى مستوى إغلاق في 12 عاماً، ومؤشر ستاندرد آند بورز إلى مستوى مرتفع جديد في خمس سنوات، وسط موجة تفاؤل أثارتها بيانات أظهرت انخفاض العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوياته في حوالي ثلاث سنوات.



وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى، جلسة الجمعة مرتفعاً 48.92 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 13992.97 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 8.53 نقطة أو 0.57 بالمئة ليغلق على 1517.92 نقطة.



وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، مرتفعاً 28.74 نقطة أو 0.91 بالمئة إلى 3193.87 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2000.



وينهي داو جونز الأسبوع منخفضاً 0.1 بالمئة، في حين صعد ناسداك 0.5 بالمئة، وستاندر آند بورز 0.3 بالمئة.