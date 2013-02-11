"إعمار" يتراجع من أعلى مستوياته في 4 سنوات

أنهى سهم إعمار العقارية تعاملاته على تراجع طفيف من أعلى مستوياته في أربع سنوات مع نهاية تعاملات الاثنين.

وأغلق سهم إعمار عند مستوى 5 دراهم بعد قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح هوت بالسهم من أعلى مستوياته في 4 سنوات، منذ نوفمبر 2008، ليخسر 0.20%.

وكانت أرباح شركة إعمار قد تراجعت في الربع الأخير من 2012، إلى 512 مليون درهم، مقابل 716.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 28%.

وأغلق مؤشر سوق دبي اليوم على تراجع بنسبة 0.13%، إلى 1897 نقطة، بضغط من سهم إعمار العقارية، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.16%، إلى مستوى 2927 نقطة.

وكان بنك أوف أمريكا ميريل لينش قد أوصى في تقرير في الرابع من فبراير الجاري، بحسب رويترز بشراء سهم إعمار، وحدد سعره المستهدف عند 5.3 درهم، في حين حدد تقرير لاتش.اس.بي.سي في السابع من فبراير السعر المستهدف لسهم شركة التطوير العقاري عند 6 دراهم، وأوصى بزيادة وزنه النسبي في المحافظ الاستثمارية.

وقال اتش.اس.بي.سي "ما زلنا مندهشين من قوة سوق العقارات في دبي على صعيد المنازل والفنادق والتجزئة.. زيادة المعروض ما زالت مبعث قلق، لكن ليس كما كانت من قبل".

