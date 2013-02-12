إسمنت القصيم توزع 315 مليون ريال على المساهمين

قرر مجلس إدارة شركة إسمنت القصيم في اجتماعه الليلة الماضية التوصية للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح للمساهمين للنصف الثاني لعام 2012م بقيمة إجمالية 315 مليون ريال بواقع 3.50 ريال للسهم بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون أحقية توزيع الأرباح لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية المزمع عقدها في 01/05/1434هـ الموافق 13/03/2013م ليبلغ إجمالي التوزيعات 540 مليون ريال 6 ريالات للسهم تعادل 60% من القيمة الاسمية للسهم.



وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق نتائجها المالية النهائية للعام 2012م بتحقيقها صافي ربح 560.965.493 ريال مقابل 552.900.137 ريال للعام السابق بارتفاع بنسبة 1.46%.



لتبلغ بذلك ربحية السهم 6.23 ريال مقابل 6.14 ريال للعام السابق.