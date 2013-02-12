بورصة مصر تتجاهل أحداث ذكرى التنحي وتربح 3.8 مليار جنيه

تفاعلت البورصة المصرية إيجاباً مع انتهاء أحداث ذكرى تنحي الرئيس السابق، وتجاهلت الاشتباكات التي تحيط بقصر الاتحادية وبعض المحافظات، وتمكنت السوق خلال جلسة اليوم من تحقيق أرباح قياسية مقارنة بسلسة الخسائر التي منيت بها خلال الجلسات الماضية.

وبدأت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب، فى حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع، وبحلول منتصف الجلسة تحول المصريون نحو الشراء ما دفع البورصة للاستقرار في المربع الأخضر.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 3.8 مليار جنيه، تعادل ما يقرب من 1% بعدما ارتفع من نحو 383.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 387.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأضاف المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" نحو 61 نقطة تعادل 1.08% بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 5755 نقطة، مقابل نحو 5694 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما أضاف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 9 نقاط تعادل 1.86%، بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 493 نقطة، مقابل نحو 484 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي أضاف نحو 12 نقطة تعادل 1.51%، بعدما أنهى جلسة تعاملات اليوم عند مستوى 826 نقطة مقابل نحو 814 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وقالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إنه على ما يبدو فقد بدأ المتعاملون في السوق يتجاهلون الأحداث السلبية مثل المظاهرات والأحداث الدامية التي تقع في محيط قصر الاتحادية وبعض المحافظات، خاصة وأن السوق على استعداد للصعود وتحقيق قفزات كبيرة في كافة مؤشراته.

وأوضحت أن المستثمرين يحاولون الاستفادة من تدني أسعار الأسهم، ولذلك ظهرت عروض شراء قوية خلال جلسة اليوم، خاصة من قبل المستثمرين العرب والمصريين، فيما استمر الأجانب في مواصلة سياسة البيع.

وقالت عبد المطلب إن تجدد الحديث عن عودة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول القرض المزمع أن تحصل عليه الحكومة المصرية، ربما أعطى مؤشراً إيجابيا لبدء عودة الاستقرار واتجاه الحكومة للحصول على القرض خلال الأيام المقبلة.

ولفتت إلى أن استقرار سوق الصرف ساهم أيضاً في تعزيز أداء السوق، خاصة وأن سعر صرف الدولار بدأ مرحلة الاستقرار مع بداية الأسبوع الجاري، متوقعة أن يواصل السوق الأداء الإيجابي خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع الجاري.

