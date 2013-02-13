توقعات بتحقيق أسواق المال الخليجية نسبة نمو 3,4% خلال 2013

يتوقع أن تحقق أسواق المال الخليجية نسب نمو خلال العام الحالي بنحو 3,4%، بحسب جلسة حوارية نظمتها شركة مباشر للخدمات المالية، بحضور عدد من المختصين والمهتمين بأسواق المال.

وقال مالك قنواتي المدير التنفيذي لشركة مباشر، إن سوق أسواق الشرق الأوسط على موعد مع تحقيق نسب نمو متفائلة تبلغ أوجها في أسواق الخليج عامة، بنسبة 3٫4%، وسوق قطر خاصة بنسبة نمو تصل إلى 5%، مضيفاً أن هذه التوقعات أخذت بعين الاعتبار التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الأسواق في أوروبا وأمريكا.

وأوضح أن المنطقة تشهد حقبة جديدة من الانتعاش، الأمر الذي يفرض وجود رؤية استثمارية واعية وناضجة، للوصول إلى أعلى الممارسات الاقتصادية التي تحقق الربح والفائدة للمستثمرين في المنطقة. وفقا لصحيفة "الاتحاد"الإماراتية.

وتمحورت الجلسة حول أربعة أسس رئيسية هي، توقعات السوق المحلية والإقليمية لعام 2013، والاتجاهات المتوقعة في السوق الإقليمية، ومزايا السوق الإقليمية ومقارنتها مع الأسواق العالمية.

وقال قنواتي، إن ارتفاع سعر برميل النفط وتخطيه حاجز 100 دولار، ساهم في الدفع قدماً باتجاه نظرة متفائلة للمشهد الاقتصادي الخليجي، وذلك نظراً لحجم العائد المتوقع، وبالتالي زيادة حجم الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للقطاعات غير النفطية لتحقيق نقلة نوعية.

وبين أن التقارير الاقتصادية تظهر تفاؤلاً كبيراً تجاه الاقتصاد الخليجي، في ظل مشاريع البنية التحتية العملاقة التي يجري العمل فيها، مشيراً إلى عدد من القضايا التي تشكل عامل دفع للاستثمار في الاقتصاد الإماراتي، وعلى رأسها تعافي القطاع العقاري، واستمرار النظرة الإيجابية لأداء السوق بعد الاندماج الذي أعلن بين شركتي الدار وصروح العقاريتين، علاوة على انتعاش قطاع السياحة.