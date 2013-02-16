الذهب مقبل على أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر

انخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع خلال تعاملات أمس، ويوشك على تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ ديسمبر الماضي، بعدما أقبل المستثمرون على بيع المعدن النفيس لتغطية خسائر في أسواق الأسهم.

وشهد اليورو خسائر كبيرة، في حين تراجعت الأسهم في آسيا مع توخي المستثمرين الحذر، بعدما رسمت بيانات النمو في "منطقة اليورو" صورة قاتمة للتوقعات قبيل اجتماع مجموعة العشرين في موسكو.

وهبط الذهب إلى مستوى 1629.89 دولار للأوقية (الأونصة) أدنى مستوى للمعدن الأصفر، منذ أوائل يناير الماضي، بعدما سجل مستويات أعلى خلال التعاملات عند سعر1633.61 دولار للأوقية بانخفاض 85 سنتاً عن الجلسة السابقة، كما تراجع سعر الذهب الأمريكي 1.70 دولار إلى 1633.80 دولار للأوقية، وبذلك يتجه الذهب لتسجيل انخفاض بنسبة 2% خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في السوق الفورية عند مستوى 30.35 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 1% إلى 1690.49 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.29% إلى 760.75 دولار للأوقية.