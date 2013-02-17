الذهب يواصل تراجعه لما دون مستوى 1600 دولار للأونصة

واصلت أسعار الذهب تراجعها لتهوي أكثر من اثنين في المئة، حينما نزلت دون مستوى دعم رئيسي عند 1600 دولار للأوقية إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، بعد أن دفعت انخفاضات في وقت سابق إلى عمليات بيع فنية.



كان انحسار رغبة المستثمرين في الإقبال على المخاطرة في المعدن النفيس وضعف الطلب الفعلي من الصين خلال عطلة السنة القمرية الجديدة قد وضع الذهب في الطريق نحو الهبوط ثلاثة في المئة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ يونيو.



وهبط الذهب إلى مستوى 1598.04 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوياته منذ 16 من أغسطس، وسجل 1603.70 دولار للأوقية بانخفاض 1.83 في المئة عن الجلسة السابقة. وتراجع سعر عقود الذهب الأميركي لتسليم أبريل 31.70 دولار إلى 1603.80 دولار للأوقية.



وذكر التقرير الأسبوعي لـ"المجموعة الدولية للوساطة المالية" في رصده لحركة أسواق المال العالمية, أن مؤشرات الأسهم الأميركية أغلقت على هبوط بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي وسط عمليات بيع واسعة اواخر جلسة التعامل في اعقاب تقرير عن بداية ضعيفة لمبيعات فبراير مع ان مؤشر ستاندرد اند بورز- 500 واصل موجة صعوده الأسبوعية إلى الاسبوع السابع.



وأضاف التقرير ان الأسهم الأوروبية تراجعت في ختام التعاملات يوم الجمعة الماضي في هبوط قادته أسهم البنوك والمرافق, لافتا الى ان أي تراجع في أسواق الأسهم سينظر إليه باعتباره فرصة للشراء.



وانخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أكثر من واحد في المئة وذلك تحت ضغط من المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي وبعد أن أثارت بيانات اقتصادية اميركية مخيبة للآمال مخاوف بشأن آفاق الطلب على الطاقة الأمر الذي حفز على عمليات بيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لصحيفة "السياسة" الكويتية.



وعلى صعيد آخر, استكمل الدولار صعوده مقابل الين الياباني وفقد بعض مكاسبه أمام اليورو بعد ان أظهرت بيانات أميركية ان نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك سجل نموا في فبراير للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.



ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الاغلاق 8.37 نقطة أو 0.06 في المئة إلى 13981.76 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.59 نقطة أو 0.10 في المئة إلى 1519.79 نقطة.



وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 6.63 نقطة أو 0.21 في المئة إلى 3192.03 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز بنهاية تعاملات الاسبوع 0.1 في المئة بينما زاد ستاندرد آند بورز 0.1 في المئة وهبط ناسداك 0.1 في المئة.

كان مؤشر ستوكس أوروبا-600 للمرافق ومؤشر البنوك من بين أسوأ القطاعات الأوروبية أداء مع تراجعهما بنسبة 0.6 في المئة و0.7 في المئة على التوالي.

وتضررت أسهم المرافق من هبوط بنسبة 3.3 في المئة لأسهم شركة الطاقة الاسبانية إيبردرولا وهو ما ربما يرجع إلى ان مصرف بانكيا يتطلع الى بيع حصته في الشركة.



واظهرت بيانات نهائية ان مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى سجل عند الإغلاق 1161.39 نقطة منخفضا 0.2 في المئة الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.76 في المئة إلى 2615.26 نقطة.



وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.2 في المئة بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.2 في المئة ونزل مؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة.

في ختام التعامل في بورصة نيويورك التجارية نايمكس انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف لتسليم مارس عند التسوية 1.45 دولار أو 1.49 في المئة إلى 95.86 دولار للبرميل بعد ان تراوح في نطاق من 95.21 دولار إلى 97.47 دولار. وختم الخام الأميركي الأسبوع منخفضا 14 سنتا.



وانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لتسليم ابريل عند التسوية 0.34 دولار أو 0.29 في المئة إلى 117.66 دولار للبرميل بعد ان تراوح في نطاق من 116.28 دولار إلى 118.11 دولار. وختم خام برنت الأسبوع منخفضا 1.24 دولار أو 1.0 في المئة.

سجل سعر الدولار في أحدث تعامل عليه 93.48 ين مرتفعا 0.7 في المئة عن مستواه اواخر التعامل اليوم السابق وكان يجري تداوله بسعر حول 93.24 ين قبيل نشر البيانات. وسجل سعر اليورو في أحدث تداول عليه 1.3342 دولار منخفضا 0.1 في المئة عن اقفال اليوم السابق وكان يجري تداوله بسعر حول 1.3334 دولار قبل نشر البيانات.



