شركة وساطة مالية سعودية تعتزم التقدم بطلب إلغاء ترخيصها

في الوقت الذي باتت فيه استثمارات السعوديين بسوق الأسهم المحلية مهددة بالجمود خلال الفترة المقبلة، أفادت مصادر مطلعة أن إحدى شركات الوساطة المالية في السوق المحلية تعتزم التقدم إلى هيئة السوق المالية بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها خلال الأسبوع المقبل.. يأتي ذلك عقب تكبدها خسائر تشغيلية فادحة نتيجة للضعف العام الذي يسيطر على أداء السوق.

وتوقع مختصون أن يقود الضعف الحالي الذي يسيطر على أداء سوق الأسهم السعودية إلى هجرة بعض رؤوس الأموال الاستثمارية، بحثا عن الأسواق العالمية الأكثر نشاطا، وهو الأمر الذي قد يزيد معاناة سوق الأسهم المحلية في حال استمرار مرحلة الضعف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية.



ويعكس الأداء الضعيف الذي يسيطر على سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة، تراجع معدلات ثقة المستثمرين في هذه السوق، وهو الأمر الذي دعا مؤشر السوق العام إلى الترنح كثيرا حول مستويات 7 آلاف نقطة، عاجزا بذلك عن اختراق مستويات 7200 نقطة مجددا.



وقال فهد المشاري الخبير المالي والاقتصادي إن الأداء الضعيف الذي يسيطر على تحركات سوق الأسهم السعودية بات مصدرا خطيرا لمرحلة جمود كبرى قد تجتاح السوق خلال الأشهر المقبلة، محذرا هيئة السوق المالية من إمكانية انزلاق تعاملات السوق اليومية نحو هذه المرحلة.



وأكد المشاري أن السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الأخيرة، لا تعكس على وجه الإطلاق قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.



وأبدى المشاري عدم قناعته بالأداء الحالي الذي يسيطر على تعاملات سوق الأسهم السعودية، مبينا أن استمرار الضعف العام على أداء وحركة مؤشر السوق وقطاعاته المختلفة، سيقود إلى توجه بعض المستثمرين السعوديين إلى الأسواق المالية العالمية، وهو ما ينبئ بهجرة الأموال من السوق المحلية.



من جهة أخرى، أوضح مطلق الحمدان، وهو رجل أعمال يستثمر أمواله في سوق الأسهم السعودية، أن المغريات الاستثمارية الموجودة في سوق الأسهم المحلية بدأت بالتراجع، مضيفا: "طالما أن النشاط العام في تعاملات السوق ضعيف جدا، فإنه من الطبيعي أن ينزعج المستثمرون من هذا الأداء، واستمرار الوضع الحالي يعني مزيدا من الخسائر والمعاناة لكثير من المتداولين".



ولفت الحمدان إلى أهمية وجود محفزات تعزز من مستويات الثقة المفقودة في سوق الأسهم المحلية.