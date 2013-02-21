اليورو يرتفع بعد بيانات إيجابية للاقتصاد الألماني

ارتفع اليورو 0,3٪ إلى 1,3422 دولار أمس، وحافظ على قوته عقب بيانات أظهرت تحسنا كبيرا للثقة في الاقتصاد الألماني. وفي أحدث تعاملات نزل مؤشر الدولار 0,15٪ إلى 80,339.

من ناحية أخرى، ارتفع الين مقابل الدولار أمس بعد أن صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن الحاجة لإنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص لشراء سندات أجنبية قد تراجعت.

ويأتي التصريح بعد يوم من تهوين وزير المالية الياباني من أهمية الحديث عن الصندوق الذي كان من شأنه أن يدفع الين للهبوط. وقال خبراء استراتيجيون إن اليابان عدلت عن بعض مقترحات التيسير النقدي الشديد بعد أن أعلنت مجموعة العشرين في اجتماعها في موسكو يوم السبت أنه لن تكون هناك حرب عملات عالمية.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0,8٪ إلى 0,8398 دولار أميركي عقب تصريح محافظ البنك المركزي النيوزيلندي جرامي ويلر بأن العملة أعلى من قيمتها الحقيقية وفقا للعوامل الأساسية للاقتصاد.

ونزل الدولار إلى 93,12 ين عقب تصريحات آبي قبل أن يقلص الخسائر إلى 0,2٪ ويصل إلى 93,35 ين. ولم يكن هناك رد فعل يذكر على بيانات أظهرت تنامي العجز التجاري لليابان لمستوى قياسي في يناير إذ ارتفعت واردات الطاقة أكثر من المتوقع.

وتضمن البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي قبل الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي إمكانية إقامة مثل هذا الصندوق لشراء سندات أجنبية.