اليورو عند أدنى مستوياته أمام الدولار في 6 أسابيع

هبط اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع، بعد أن كشفت البيانات أن البنوك الأوروبية ستتمكن من سداد حوالي 61 مليار يورو فقط من الدفعة الثانية من قروض كانت قد حصلت عليها من المركزي الأوروبي خلال الأزمة.

ويعتبر هذا المبلغ أقل بكثير من مبلغ 130 مليار يورو كان يتوقعها المحللون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتراجعت العملة الأوروبية إلى 1.3144 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ العاشر من يناير كانون الثاني قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.3188 دولار خلال التعاملات.

كما تأثر اليورو بتقرير للمفوضية الأوروبية توقعت فيه انكماش اقتصاد منطقة اليورو مجدداً في العام الجاري، وحذرت من حالة عدم اليقين التي تحيط بانتخابات ايطاليا التي ستجرى في مطلع الاسبوع القادم.

