اليورو يتخلى عن مكاسبه.. والذهب ينتعش

تخلّى اليورو عن مكاسبه أمام الدولار أمس متراجعاً إلى أدنى مستوى خلال الجلسة بفعل مبيعات صندوق، كما أكد متعاملون. وسجل اليورو 1.3016 دولار قبل أن يرتفع إلى 1.30295 دولار، أي من دون تغير يُذكر عن الجلسة السابقة.

وكان اليورو ارتفع وسط مشاعر ارتياح بعدما جاءت نتائج مسح لقطاع الشركات في منطقة العملة الموحدة أقل سوءاً من التوقعات، إذ سجلت 47.9 بينما كانت القراءة المتوقعة 47.3.

وتراجع الدولار أمام الين متأثراً بعمليات بيع إثر عقد جلستي استماع لمرشحي الحكومة لمنصبي نائب محافظ بنك اليابان المركزي. وقال المرشح كيكو إيواتا إن شراء السندات الأجنبية لن يكون خياراً إلا في حال فشل المبادرات الأخرى، بينما أكد المرشح الآخر هيروشي ناكاسو أنه سيوجه السياسة النقدية من دون التزام بالسوابق.

وهبط الدولار 0.6 في المئة إلى 92.97 ين، بينما ارتفع الدولار الأسترالي 0.4 في المئة إلى 1.0244 دولار مستفيداً من قرار بنك الاحتياط الأسترالي، "المركزي"، إبقاء أسعار الفائدة الرئيسة عند مستوى قياسي منخفض يبلغ ثلاثة في المئة كما كان متوقعاً.

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس عند 1584.25 دولار للأونصة، ارتفاعاً من 1574.25 دولار في الجلسة السابقة، بينما بلغ سعر المعدن عند الإغلاق السابق في نيويورك 1573.34 دولار.

وارتفع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 28.77 دولار، وزاد البلاتين 0.8 في المئة إلى 1576.75 دولار، والبلاديوم 0.4 في المئة إلى 717.47 دولار.