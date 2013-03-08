مؤشر داو جونز يسجل ثالث إغلاق قياسي على التوالي

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع محدود، الخميس، دافعة مؤشر داو جونز لتسجيل ثالث مستوى قياسي مرتفع على التوالي، مدعومة ببيانات بشأن طلبات إعانة البطالة أشارت إلى مزيد من الانتعاش لسوق العمل قبل يوم من تقرير الوظائف الشهري الذي تترقبه الأسواق.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعاً 33.25 نقطة أو 0.23%، إلى 14329.49 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2.80 نقطة أو 0.18%، ليغلق على 1544.26 نقطة، بحسب وكالة رويترز للأنباء..

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعاً 9.72 نقطة أو 0.30%، عند 3232.09 نقطة.

كما أغلق مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة مرتفعاً 4.61 نقطة أو 0.50%، إلى 934.57 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.