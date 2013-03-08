مشتريات انتقائية للعرب تنقذ بورصة مصر من خسائر "فادحة"

رغم الأرباح القياسية التي حققتها البورصة المصرية خلال جلسة أمس الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فإن اللون الأحمر خيم على أداء السوق على مدار جلسات الأسبوع، بدعم الخسائر الحادة التي مني بها في جلسات منتصف الأسبوع، والتي خسر فيها ما يقرب من 12.5 مليار جنيه.

وقال خبراء ماليون إن السوق استوعبت الصدمات التي تشهدها الساحة المصرية خلال الأسبوع الماضي، ولذلك ظهرت قوى شرائية في جلسة أمس، خاصة أن أزمة أوراسكوم في طريقها للحل بعدما أعلنت الحكومة عن مفاوضات سوف تجرى مع الشركة خلال أيام.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال لـ "العربية.نت"، إن السوق المصري يبحث عن موضع قدم وسط هذه الأحداث الاقتصادية والسياسية، إضافة إلى قرار النائب العام بخصوص مسؤولي شركة أوراسكوم للإنشاء، والأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، فضلاً عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال، مما أدى إلى خسائر قوية بعد كسر السوق لمستوى الدعم الرئيسي خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع، إلا أن حدوث نشاط انتقائي على بعض الأسهم القيادية في النصف الثاني للأسبوع، دعم نسبياً استقرار السوق وسط ارتداد تصحيحي للأسهم نحو الارتفاع بعد جلسات من الهبوط العنيف أفقدت الأسهم نسباً كبيرة من قيمها.

ولم تنجح مشتريات الأجانب التي ساهمت في تقليص خسائر السوق خلال جلسة أمس، حيث لم يتمكن رأس المال السوقي من إضافة سوى 4.3 مليارات جنيه، وذلك بعدما استوعبت السوق إلى حد كبير أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء وآل ساويرس مع مصلحة الضرائب، عقب الإعلان عن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات على التسوية، في حين مالت كل من تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع.

ولفت عادل إلى الارتفاع النسبي في قيم التداولات بدعم مشتريات انتقائية، خاصة على الأسهم القيادية من جانب المتعاملين المؤسسيين والعرب، وهو ما امتص جانباً من الضغوط البيعية القوية التي شهدتها البورصة في مطلع التداولات الأسبوعية. وأضاف أن السوق يشهد على المدى القصير ارتدادة تصحيحية سريعة بالأسهم القيادية لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات ما زالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 7 مليارات جنيه، بنسبة خسائر تقدر بنحو 1.8% بعدما تراجع من نحو 374.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 367.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، كانت الخسائر متقاربة، حيث فقد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع نحو 124 نقطة تعادل 2.2%، متراجعاً من مستوى 5489 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5365 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 15 نقطة تعادل 3.1%، متراجعاً من مستوى 471 نقطة في إغلاقات الخميس الماضي إلى نحو 456 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وامتدت التراجعات الحادة لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي فقد نحو 25 نقطة تعادل 3.1% بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 771 نقطة مقابل نحو 796 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وطالب عادل بضرورة حسم مشكلة النزاع الضريبي بين أوراسكوم للإنشاء ووزارة المالية، بصورة تحقق الأسس القانونية للعلاقة الضريبية، وبما يضمن حق الدولة ومصالح حملة الأسهم، مشيراً إلى أن إطالة هذه المشكلة تجرنا إلى تداعيات جديدة غير متوقعة مثلما حدث الآن مع ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية.