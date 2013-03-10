بحث تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب والألماس في "دول التعاون"

تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، في الأول من أبريل المقبل الاجتماع التنسيقي الثاني لقطاع الذهب والألماس بدول المجلس، بمشاركة رؤساء وأعضاء لجان الذهب والمجوهرات بالغرف الأعضاء، وذلك بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض.

وقال الأمين العام للاتحاد عبدالرحيم نقي، إن الاجتماع سيبحث الشروط المرجعية لإعداد دراسة حول تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب والألماس بدول المجلس والمعوقات التي تواجه قطاع الذهب والألماس بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب بحث الترتيبات المتعلقة بتنظيم معرض الذهب والألماس الخليجي، واستعراض واقع سوق الذهب والمجوهرات بدول المجلس والتحديات المستقبلية التي تواجه القطاع والحلول المطلوبة لمواجهتها.

وتوصل الاجتماع الأول لقطاع الذهب والألماس بدول المجلس الذي عقد في مقر بيت التجار في مملكة البحرين بالمنامة في 8 يناير 2011 باستضافة غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلى عدد من التوصيات أهمها العمل على تقديم دراسة للدمغة الموحدة وعرضها في الاجتماع الثاني وتنظيم إقامة المعارض الخاصة بالذهب والمجوهرات بدول المجلس واقتصارها على مشاركة أصحاب محال الذهب والمجوهرات بين مواطني دول المجلس على أن يعقد مرة واحدة في السنة لكل دولة خليجية.

وأوصى الاجتماع بإعداد دراسة شاملة عن واقع الذهب والمجوهرات بدول مجلس التعاون الخليجي وأهم المشاكل والمعوقات بالتنسيق مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الأعضاء على أن يتم تقاسم تكاليف الدراسة بين تجار الذهب والمجوهرات بدول المجلس ومن خلال الغرف الأعضاء وعمل دورات تدريبية لموظفي الجمارك بدول المجلس بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وإشراك هيئة المقاييس والمواصفات بالأمانة العامة بدول مجلس التعاون في الاجتماع القادم.