دعوات لوقفة احتجاجية أمام مقر بورصة مصر الأحد المقبل

أطلق عدد من النشطاء على موقع "فيسبوك" دعوة لجميع العاملين بسوق الأوراق المالية المصرية وجمعيات الأوراق المالية وكافة المستثمرين لوقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية يوم الأحد المقبل ووقف التداول لمدة ربع ساعة للمطالبة بإلغاء مقترح فرض رسوم إضافية على تعاملات المستثمرين بالبورصة تحت اسم "رسوم دمغة"، وذلك نظراً لانعكاساتها السلبية المتعددة على مناخ الاستثمار بسوق المال المصرية.

وذكرت الدعوة أن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل وبعد الثورة تتطلب السعي للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار في الدولة مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، وعلى رأس هذه القطاعات تأتي البورصة المصرية.

