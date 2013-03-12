إشراق العقارية الإماراتية تطلب الموافقة على إدراج في السعودية

قالت إشراق العقارية المدرجة في أبوظبي يوم الثلاثاء إنها تسعى للحصول على الموافقات التنظيمية لإدراج أسهمها في السعودية.



وفي بيان لبورصة أبوظبي قالت الشركة العقارية التي أدرجت في البورصة عام 2011 إنها تقوم بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بشأن الخطوة وإنها طلبت من هيئة السوق المالية السعودية استكمال الإجراءات اللازمة للإدراج المزدوج.



والبورصة السعودية هي الأضخم في الخليج حيث تتمتع بسيولة وأحجام تداول أكبر بكثير من سائر أسواق المنطقة.