أسهم أوروبا تتراجع من أعلى مستوياتها في 4 سنوات ونصف

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، الثلاثاء، لتلتقط أنفاسها قرب أعلى مستوياتها في أربع سنوات ونصف السنة، وكان سهم بريتيش لاند العقارية في صدارة الخاسرين بعد إعلان الشركة أنها ستصدر أسهماً.

وهبطت أسهم الشركة البريطانية 2.9 بالمئة، وهو ما عزاه وسطاء إلى الانخفاض المتوقع لقيمة السهم بسبب الإصدار المزمع لنحو 90 مليون سهم جديد.

وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 بالمئة إلى 1193.50 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينيتش.

وقال إسحاق صديقي، محلل الأسواق لدى إي.تي.إكس كابيتال، إن عملاءه بدأوا يجنون أرباحاً من المؤشرات الأفضل أداء مثل فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني اللذين اقتربا من أعلى مستوياتهما في خمس سنوات، إذ إن المأزق السياسي في إيطاليا يُلقي بظلاله على جهود مكافحة الأزمة في أوروبا.

وقال صديقي: "ينصبّ التركيز على داكس وفايننشال تايمز لأنهما مرتفعان جداً، وأعتقد أننا سنرى ضغوطاً بيعية على المؤشرين".

وفتح "فايننشال تايمز" منخفضاً 0.1 بالمئة وداكس 0.2 بالمئة، بينما تراجع كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة.