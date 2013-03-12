السوق السعودي ينزلق أسفل 7000 نقطة رغم انتعاش السيولة

تكبد مؤشر السوق السعودي بنهاية جلسة اليوم خسائر كبيرة بلغت نحو 45 نقطة، لينزلق دون مستوى 7000 نقطة، ويغلق عند 6986 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.63%، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية، مع نشاط ملحوظ لحركة التداولات التي تجاوزت نحو 5.1 مليار ريال.

وفي لقاء مع "العربية" قال رئيس "مركز أرك للاستشارات والدراسات"، الدكتور خالد الحارثي، إن مستويات السيولة الحالية في السوق السعودي تعتبر ضعيفة ولا تتناسب مع أداء الشركات أو الاقتصاد السعودي"، مشيراً إلى وجود عزوف من جانب المستثمرين عن التداولات نتيجة عدم وضوح الرؤية لمسار السوق خلال الفترة المقبلة، وعدم وجود شركات جديدة، إضافة إلى الرتابة في أداء السوق، وعدم دخول أي سيولة جديدة".

وتوقع الحارثي حدوث انتعاشة كبيرة لحركة التداولات خلال جلسة غد الأربعاء بالتزامن مع إدراج سهم "رعاية".

وأضاف الحارثي "إن أداء المؤشر لا يتماشى مع أداء الأسواق العالمية وكذلك الإقليمية، وذلك على الرغم من الأداء القوي للاقتصاد السعودي وكذلك أداء ونتائج الشركات السعودية".

وجاءت غالبية الأسهم المتداولة في المنطقة الحمراء بخسائر متفاوتة، حيث تراجعت أسعار 132 سهماً من بين 156 سهماً تم التداول عليها، مقابل مكاسب محدودة لنحو 16 سهماً، فيما جاءت بقية الأسهم على ثبات عند مستوياتها السابقة.

وتراجع سهم "بنك الرياض" 3% ليغلق عند 22.70 ريال، و"استثمار" 4% عند 18.45 ريال، وانخفض "المملكة القابضة" بأكثر من 3% عند 19.20 ريال، و"الاتصالات السعودية" 0.5% إلى 40.30 ريال، 0.3% عند 78.50 ريال، و"مصرف الراجحي" 0.4% إلى 65 ريالاً.

وعلى الجانب الأخضر، ارتفع سهم "اكسترا" 3.7% عند 125 ريالاً، ليتصدر لائحة الرابحين، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، وتلاه "شاكر" 2.3% إلى 66.5 ريال، و"تهامة للإعلان" 1.7% إلى 89.75 ريال.