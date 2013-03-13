سهم "رعاية" السعودية يغلق محققا مكاسب تاريخية بـ350%

مكاسب "قياسية" حققها سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية" في السوق السعودية نهاية تداولات الأربعاء في اليوم الأول من إدراجه ضمن قطاع التجزئة بلغت نسبتها 351%.

وحقق السهم مكاسب بلغت قيمتهاه 95 ريالاً، ليصل سعر السهم إلى 122ريالاً، عند الإغلاق.

وقال عثمان أبا حسين رئيس شركة "رعاية" في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" "إن الشركة تستهدف زيادة عدد الأسرة في المستشفى الوطني بنسبة 50%، في النصف الثاني من العام الجاري إلى 600 سرير، بدلاً من 400 سرير حالياً".

وأضاف أبا حسين أن الشركة لديها عدد كبير من العملاء، سواء الشركات أو الأفراد، وعلى رأسهم أرامكو وعدد من شركات التعدين وشركة الكهرباء، بالإضافة لشريحة كبيرة من العملاء.

وأوضح أن الشركة تستهدف تحقيق نمو في مركز طب العائلة، والاتجار بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال: "ما زلنا في مدينة الرياض، والقطاع الحكومي يستحوذ على 80%، من سوق الخدمات الطبية، وما يقدمه القطاع الخاص 20%، ورعاية تستحوذ على ما بين 15 إلى 20% من الحصة السوقية للقطاع الخاص".

وكانت "رعاية" قد طرحت خلال شهر فبراير الماضي 30%، من رأسمالها للاكتتاب العام على شريحتين متساويتين للأفراد والمؤسسات، بسعر 27 ريالا للسهم تم تحديده عن طريق بناء سجل الأوامر.

يشار إلى أن الإدراج الأول في السوق السعودية لهذه السنة كان لشركة "أسمنت الشمالية" خلال شهر فبراير الماضي.