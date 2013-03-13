طعن الرئاسة على انتخابات النواب يعمّق خسائر البورصة المصرية

واصلت البورصة المصرية الأداء السلبي ومُنيت بخسائر كبيرة خلال جلسة تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع مكثّف من قبل المستثمرين العرب والأجانب منذ بدء الجلسة، فيما انضم إليهم المصريون بعد ساعة من بدء التعاملات.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن قيام مؤسسة الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب في الموعد المحدد لها ساهم في تعميق خسائر السوق اليوم، خاصة أن هناك إجماعاً بين القوى والتيارات السياسية المدنية على حكم تأجيل الانتخابات.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 4.4 مليار جنيه تعادل 1.1%، بعدما تراجع من نحو 370.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 365.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال خبير أسواق المال، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن التراجعات القياسية التي شهدها السوق المصري خلال جلسة اليوم طبيعية في ظل تصاعد أزمة الضرائب بين شركة أوراسكوم ووزارة المالية.

ولفت عزام إلى أن طعن الرئاسة على تأجيل انتخابات مجلس النواب ساهم في تعميق الخسائر المتوقعة، في ظل أحداث الاشتباكات التي تشهدها بعض محافظات مصر، خاصة منطقة وسط البلد والمناطق المحيطة بمقر البورصة والتي تدفع المستثمرين إلى محاولة الخروج من السوق بأقل قدر من الخسائر المحققة.

وقال إنه كان يجب على اللجنة المختصة بالأوزان النسبية للمؤشر والهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة وضع أزمة أوراسكوم فى الاعتبار وتخفيض الوزن النسبي لسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة من المؤشر الرئيسي إلى وزن عادي كأي سهم آخر بدلاً من وضعه بوزن نسبي أكثر من 28% من المؤشر الرئيسي، واتخاذ التحوّطات اللازمة لحماية مؤشر السوق من الهبوط الحاد؛ لأن أزمة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع وزارة المالية لن تحل بشكل سريع وسوف يطول مدى النزاع.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.6% فاقداً نحو 87 نقطة بعدما تراجع من مستوى 5404 نقاط في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 5317 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.56% فاقداً نحو 7 نقاط بعدما تراجع من مستوى 463 نقطة في إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 465 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" والذي فقد نحو 12 نقطة تعادل 1.58 % بعدما تراجع من مستوى 777 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 765 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.