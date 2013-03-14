استثمارات أجنبية ترفع مكاسب سهم "إعمار" إلى 50%

صعود صاروخي شهده سهم "إعمار العقارية" منذ مطلع العام الجاري تخطت نسبته الـ51%، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008، هذا الأسبوع عند 5.7 درهم، قبل أن يقوم مستثمرون بعمليات جني أرباح ويهبط السهم قليلاً عن هذا المستوى.

وأكد خبير في الأوراق المالية أن الارتفاعات التي يشهدها "إعمار" تعكس القيمة المضافة للسهم، والتي بدأت تتضح مؤخراً، وخاصة عند المؤسسات الأجنبية.

وكان سهم إعمار قد حقق ارتفاعات قوية بنحو 46%، على مدار العام الماضي, وواصل مساره الصعودي خلال تعاملات العام الحالي.

وقال العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية إن القيمة المضافة لسهم إعمار بدأت تتضح مع تحسن الحالة النفسية للمستثمرين، وهو ما كنا نتحدث عنه في الماضي.

وتزامنت ارتفاعات إعمار مع تسارع البنوك والمؤسسات المالية لرفع السعر المستهدف للسهم وكان آخرها رفع بنك HSBC للسعر المستهدف على إعمار الى 7.70 درهم، من 6 دراهم وضعها في فبراير الماضي. أما شركة MENA CORP فقد حددت السعر المستهدف للسهم عند 6 دراهم يوم الأحد الماضي.

وحول التقييمات المختلفة لسهم "إعمار" من مؤسسات بحثية شهيرة قال ياسين "منذ بداية عام 2012، لم تتغير الأرقام، وأرى أن اختلاف التقييمات أو الأسعار التي يتم إعلانها لا مبرر له إلا في حال حصول المحللين على أرقام وبيانات مختلفة من الشركة".

وأكد ياسين أن استثمارات أجنبية من قبل بنوك ومؤسسات استهدفت "إعمار العقارية" ما دفع السهم لتحقيق مكاسب قوية. يشار إلى أن ارتفاعات "إعمار" تجاوزت 130%، من أدنى مستويات إغلاق بلغها في يناير من عام 2012.

وحول ما يتردد عن دخول مستثمرين أجانب على السهم مع توقعات بقيام الشركة بتوزيعات نقدية جيدة، قال ياسين إن استباق التوزيعات أمر غير واضح وأنه إلى الآن لا يمكن البناء على هذه الاحتمالات أو التوقعات.

