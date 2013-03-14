عمومية "التجاري الدولي" تناقش توزيع 125 قرشاً للسهم

يعقد "البنك التجاري الدولي- مصر"، الخميس، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية، وذلك للتصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.



وأظهرت نتائج أعمال البنك المجمعة خلال عام 2012، تحقيق أرباح بلغت 2.22 مليار جنيه، بزيادة 37.9%، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليار جنيه خلال عام 2011، فيما أظهرت نتائج الاعمال غير المجمعة خلال ذات الفترة تحقيق أرباح بلغت بلغت 2.2 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2011.



ومن ناحية أخرى تناقش الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تفويض مجلس ادارة البنك في إصدار أدوات مالية في صورة سندات اسمية أو قروض مساندة بحد أقصى 5 مليارات جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وتفويض المجلس في تحديد الشروط اللازمة واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات المتعلقة بالإصدارات المزمع طرحها.