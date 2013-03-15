13 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في 10 جلسات

خسائر فادحة منيت بها البورصة المصرية خلال الجلسات العشر التي شهدتها السوق منذ بداية الشهر الجاري، متأثرة بالأحداث التي صاحبت محاكمة مذبحة بورسعيد، حيث اقتربت إجمالي خسائر الجلسات في النصف الأول من الشهر الجاري من نحو 13 مليار جنيه.

وعزا محللون ومتعاملون في السوق التراجعات الحادة التي منيت بها السوق خلال الجلسات الماضية إلى الأحداث السلبية التي تزامنت مع أحكام مذبحة بورسعيد، إضافة إلى الخلاف القائم بين وزارة المالية وشركة أوراسكوم، والتي تعد من أكبر الشركات المدرجة في السوق والتي ساهم تراجعها بنسب قياسية في زيادة الضغوط على المؤشرات التي تهاوت بنسب حادة، حيث تجاوزت الخسائر في المؤشر الرئيسي 5%.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 12.9 مليار جنيه (تساوي 2 مليار دولار تقريباً)، تعادل 3.4% على مدار الجلسات منذ بداية مارس الجاري، بعدما تراجع من نحو 374.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الشهر الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند 361.3 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل ، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن البورصة المصرية تبحث الآن عن موضع قدم وسط هذه الاحداث الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات، فضلا عن مقترحات فرض ضرائب على سوق المال وعدم حسم ملف شركة أوراسكوم، وتطورات موضوع قرض صندوق النقد الدولي، ما أدى إلى ضغوط على أداء السوق قرب مستويات الحركة الرئيسية.

وسجلت مؤشرات البورصة تراجعات جماعية حادة، حيث تراجع مؤشرالسوق الرئيسي "إيجي إكس 30" خلال 10 جلسات فاقداً نحو 282 نقطة تعادل 5.1% بعدما تراجع من مستوى 5489 نقطة لدى إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 5207 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

كما تراجع مؤشر "إيجي إكس70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 3.1% بعدما فقد نحو 15 نقطة متراجعاً من مستوى 471 نقطة في إغلاق تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 456 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 38 نقطة تعادل 4.7% بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 758 نقطة مقابل نحو 796 نقطة لدى إغلاق تعاملات الشهر الماضي.

ولفت عادل إلى أن حدوث نشاط انتقائي على بعض الأسهم القيادية خلال تداولات الجلسات الأخيرة دعم نسبيا من استقرار السوق وسط ارتداد تصحيحي للأسهم بعد جلسات من الهبوط العنيف الأسبوع السابق أفقدت الأسهم نسب كبيرة من قيمها، ما أدى إلى حدوث نشاط انتقائي خلال التداولات على مدار الأسبوع الماضي رغم مواجهة السوق لضغوط بيعية في النصف الثاني من الأسبوع.

وأوضح أن السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية موضحاً أن هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيرا إلى أن أحجام التداولات ما زالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري.

وأكد عادل ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلى أن الضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام.

وتوقع استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الترقب للأوضاع السياسية وانتظار مصير مقترحات الحكومة بشأن فرض ضرائب جديدة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات بالبورصة وفرض رسوم دمغة على التعاملات وترقب جولة المفاوضات الجديدة ما بين أوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب.

وأوضح أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع، فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.