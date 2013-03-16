"تويتر" تتأهب لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي

يعد توجه شركة تويتر إلى السماح لقدامى موظفيها بالاستفادة ببعض أسهمها في تعاملات خاضعة لمراقبة مُحكمة، آخر ما يدل على سعي الشركات إلى تلافي مصير شركة فيسبوك، التي باتت مثالاً تحذيرياً على ما يمكن أن يحدث من عواقب حين تتداول أسهم شركات بادئة متسارعة النمو تداولاً مفتوحاً في سوق خصوصية زائفة.

تسعى تويتر إلى منع تكرار التداول الثانوي واسع النطاق الذي ضخم سعر فيسبوك قبل اكتتابها العام الأولي العام الماضي. ولذلك عمدت تويتر إلى الاحتفاظ بقيمة أكثر تواضعاً من خلال عرض بيع بعض أسهمها مقابل 80 مليون دولار، وهو ما يعني أن قيمة الشركة الآن تساوي 9 مليارات دولار، وهو مبلغ يعبر عما تعتقده تويتر بأنه قيمتها العادلة المعقولة، وليس ما يحدده مستثمرون خارجيون من قيمة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

خلال السنوات التي سبقت طرح فيسبوك اكتتاباً عاماً أولياً اعتمدت الشركات التي سهلت التداول الثانوي لشركات بادئة غير مدرجة بالسوق، مثل شركتي سكندماركت وشيرزبوست سبيل الموظفين وأوائل المستثمرين إلى تحقيق مكاسب (عن طريق بيع أسهمهم) في وقت اعتادت الشركات البادئة الواعدة على إرجاء طرحها اكتتاباً عاماً ابتدائياً لسنوات.

غير أنه بعد أن شاهدت شركات بادئة أخرى المشاكل التي خلقتها هذه الأسواق لموظفي فيسبوك الماليين، وشاهدت أيضاً هبوط سعر سهم فيسبوك من 43٫5 دولار، في واحد من آخر التداولات في السوق الخاصة إلى 25 دولاراً بعد الطرح العام الابتدائي بثلاثة أسابيع، أضحت تلك الشركات البادئة الساعية إلى إدراج ذاتها في أسواق عامة في أعقاب دخول فيسبوك السوق تفرض قيوداً صارمة على تداول أسهمها في أسواق ثانوية خاصة.

وتعكف شركات استثمار، مثل سيكويا إحدى أوائل المستثمرين في تويتر على إبلاغ شركات محافظها بإدراج فقرات في لوائحها أو سياسات تداولها الداخلي تحد من تحويل الأسهم والشركات الوسيطة، مثل شيرزبوست وسكندماركت.

وقال بيل جورلي أحد الشركاء في بنشمارك: «يضع العديد من هذه الشركات سياسات، بحيث لا تؤثر عليها تلك الشركات على النحو ذاته».