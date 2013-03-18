"الجمان": المضاربات "الساخنة".. فرصة لتخارج البعض من ملكياتهم

قال مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية في الكويت عن حركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي: تفوقت عمليات خروج كبار المساهمين وخفض الملكيات على عمليات الدخول ورفع الحصص المعلنة، وذلك في قوائم كبار ملاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" الكويتية، فقد تم رصد 5 عمليات خروج لكبار المساهمين من قوائم كبار الملاّك، تصدرها خروج اثنين من كبار ملاّك "الخصوصية"، وهما: "المعدات" ومؤسسة جاسم محمد الموسى للتجارة العامة، حيث كانا يمتلكان 7.067 و11.187% على التوالي من رأسمال الشركة المذكورة نهاية الأسبوع الماضي. كما خرج شاكر هاشم سيد محمد العلوي من قائمة كبار ملاك «أجوان»، وقد كان يمتلك 7.980% من رأسمالها، كما اختفت «عقار» من قائمة كبار ملاك «المغاربية» بنسبة 7.450%، وأيضاً «الأولى» من قائمة «وثاق» بنسبة 6.590%.

من جهة أخرى، خفضت «كفيك» حصتها في «صلبوخ» بمقدار 3.940 نقطة مئوية من 27.580 إلى 23.640%، كما واصلت شركة المشروعات الكبرى العقارية «جراند» – وهي متعثرة ومشطوبة حالياً من الإدارج – خفض حصتها في «المستثمرون»، وهذه المرة بمقدار 2.570 نقطة مئوية من 38.650 إلى 36.080%.