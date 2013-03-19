السوق السعودي يستعيد اللون الأخضر بمكاسب 19 نقطة

استعاد مؤشر السوق السعودي اللون الأخضر بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، بعد أنهى تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.3% عند 7076 نقطة، بدعم من غالبية المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها "التأمين" و"الصناعة" و"البتروكيماويات".

وشهدت الجلسة تداولات قاربت 6 مليارات ريال، موزعة على 173 مليون سهم من خلال 139 ألف صفقة، ارتفعت من خلالها أسعار 93 سهماً من بين 157 سهماً تم التداول عليها، مقابل تراجع 43 سهماً، فيما جاءت بقية الأسهم على ثبات سعري عند مستوياتها السابقة.

وأغلق سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" على ارتفاعات طفيفة عند 93.75 ريال و65 ريالاً على التوالي، وارتفع "معادن" 2.4% عند 33.80 ريال، و"التصنيع" 1.3% إلى 30.40 ريال، و"إسمنت نجران" 1.7% عند 23.70 ريال، عقب توقيع الشركة مذكرة تفاهم لشراء 30 % من "الشركة التموينية للمشاريع".

وتصدر سهم "الوطنية" لائحة الرابحين، مرتفعاً بالحد الأقصى عند 114.25 ريال، وتلاه "شمس" 6% إلى 72.25 ريال.

وعلى الجانب الأحمر، تراجع "وفا للتأمين" 7.2% عند 113.25 ريال، متصدراً لائحة الخاسرين، و"العربي الوطني" 4% عند 27.10 ريال، وتراجع سهم "ساسكو" 3% عند 21.50 ريال.