بورصة مصر تتعافى بعد "انفراج" أزمة أوراسكوم

قادت الانفراجة التي لاحت بوادرها في الأفق بشأن قضية "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، السوق المصري لارتفاعات قياسية خلال جلسة اليوم، وتمكّنت من تحقيق ارتفاعات سعرية على مستوى كافة الأسهم، دعمت تحقيق أرباح اقتربت من نحو 4 مليارات جنيه حتى منتصف التعاملات.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن ارتفاعات اليوم جاءت مدفوعة بنشاط كبير للأسهم القيادية، وعلى رأسها أسهم أوراسكوم للإنشاء التي تمثل أكبر وزن نسبي في السوق، إضافة إلى أسهم البنك التجاري الدولي، وذلك بعد تصريحات رئيس مصلحة الضرائب بمصر، ممدوح عمر، عن سعي المصلحة لحل مشكلة أوراسكوم الضريبية ودّياً أو بالتصالح خلال أسبوع.

وقالت مديرة التداول بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، إن ارتفاعات اليوم تؤكد أن السوق متعطش لأي أنباء إيجابية تدعم صعوده، خاصة أن المؤشرات خسرت كثيراً طيلة الجلسات الماضية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 0.9 مليار جنيه، تعادل 0.24% بعدما ارتفع من مستوى 361.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، إلى نحو 362.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم، فيما تجاوزت مكاسب السوق نحو 4 مليارات جنيه في منتصف الجلسة.

وعلى صعيد المؤشرات، شهدت تبايناً، ففيما ارتفع المؤشر الرئيسي واصلت المؤشرات الثانوية سلسلة التراجعات، حيث تمكن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" من إضافة نحو 45 نقطة بنسبة 0.88% مغلقاً عند مستوى 5242 نقطة.

فيما واصل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" تراجعه فاقداً نحو نقطتين فقط بنسبة تراجع0.41% لينهي جلسة اليوم عند مستوى 454 نقطة. كما استقر مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقاً عند مستوى 759 نقطة.

وقالت عبدالمطلب إن جلسة اليوم شهدت عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات الأجانب نحو البيع، وهو ما قلّص مكاسب السوق في نهاية جلسة اليوم.

وحقق عدد كبير من الأسهم ارتفاعاً خلال الجلسة، حيث ارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي بنسبة 2.3%، وأوراسكوم للإنشاء بنسبة 3.1%، والقلعة بنسبة 1.4%، وعامر جروب بنسبة 1.7%، وبالم هيلز بنسبة 1.4%، وسوديك بنسبة 1.05%، وطلعت مصطفى بنسب 1.2%، وحديد عز بنسبة 1.7%، وهيرميس بنسبة 0.74%.

وأوضحت أنه بمجرد الحديث عن قرب حدوث انفراجة في أزمة أرواسكوم ومصلحة الضرائب بدأت القرارات تتجه نحو الشراء للاستفادة من الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار الأسهم خلال الجلسات الماضية، وهو ما دعم مؤشرات السوق نحو الصعود.