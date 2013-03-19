تعليق التداول في بورصة قبرص اليوم وغداً

قالت بورصة قبرص إنها ستعلق التداول، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، في حين ظلت البنوك مغلقة انتظاراً لفرض ضريبة على الودائع مقابل خطة إنقاذ دولية.

وأكدت البورصة في بيان أن القرار اتخذ لضمان سلاسة عمل البورصة وحماية المستثمرين.

من جهته، قال خريستوس ستياليانيديس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، اليوم الثلاثاء، إن من المستبعد أن يقر البرلمان مشروع قانون لفرض ضريبة على الودائع، وهو المقترح الذي أثار اضطرابات في النظام المصرفي بالبلاد، لكنه يعد شرطاً للحصول على حزمة إنقاذ دولية.

كان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، قد أطلع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين على مستجدات الوضع مساء أمس الاثنين.

وأبلغ ستياليانيديس الإذاعة الحكومية أنه في حين أكد أناستاسياديس التزامه بما اتفق عليه خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو مطلع الأسبوع، فإنه "أصر على أن يقدم شركاء الاتحاد الأوروبي بعض المساعدة الإضافية".

وقال ستياليانيديس إن من المرجح أيضاً أن يجري الرئيس أناستاسياديس اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم.

ولقرار فرض ضريبة على الودائع المصرفية آثار بعيدة المدى، ليس على المواطنين فحسب، ولكن أيضاً على آلاف الأوروبيين والروس من أصحاب الأعمال في قبرص.