مخاوف قبرص الاقتصادية ترفع أسعار الذهب

ارتفع الذهب فوق 1600 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين أمس، حيث تثير حزمة إنقاذ غير تقليدية لقبرص مخاوف من تجدد الاضطرابات المالية في منطقة اليورو، ما دفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن.

لكن ارتفاع الدولار والقناعة العامة بحدوث تعافٍ اقتصادي كبحا موجة الصعود سريعا مما دفع الذهب للنزول عن مستوى المقاومة الرئيسي 1600 دولار.

وكانت منطقة اليورو اتفقت يوم السبت على تقديم مساعدة لقبرص حجمها عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار)، لكن مع إلزام أصحاب الودائع بدفع ما يصل إلى عشرة بالمئة من مدخراتهم، مما أثار مخاوف من تهافت على سحب الأموال من البنوك هناك.

وارتفع السعر الفوري للذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مسجلا 1608.30 دولارات للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش إلى 1597.76 دولارا بزيادة 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف أيضا عند 1607.6 دولارات قبل أن تقلص مكاسبها مسجلة 1596.60 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.76 دولارا للأوقية.