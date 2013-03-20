اليورو قرب أدنى سعر منذ 4 أشهر بعد رفض قبرص شروط خطة إنقاذ

حام اليورو قرب أقل سعر في أربعة أشهر، اليوم الأربعاء، بعد أن رفضت قبرص شروط خطة إنقاذ، مما أوجد حالة من عدم التيقن بشأن المستقبل المالي للبلد، وجدد المخاوف إزاء استقرار منطقة اليورو.

ورفض البرلمان القبرصي بأغلبية كبيرة، الثلاثاء، فرض ضريبة على الودائع المصرفية كشرط للحصول على مساعدة أوروبية، مما يربك الجهود الدولية لإنقاذ أحدث ضحية لأزمة ديون منطقة اليورو.

لكن الافتراض السائد في الأسواق هو أن الاتحاد الأوروبي سيتوصل كما فعل من قبل إلى اتفاق يبقي قبرص داخل العملة الموحدة.

واستقر اليورو عند حوالي 1.2877 دولار، أي قرب متوسطه المتحرك لفترة 200 يوم. وكانت العملة نزلت يوم الثلاثاء عن ذلك المستوى ولامست أدنى سعر في أربعة أشهر عندما سجلت 1.28435 دولار على منصة التداول "إي بي إس".

وتقدم الين في معاملات هزيلة مع إغلاق الأسواق المالية اليابانية بمناسبة عطلة وطنية.

ونزل اليورو 0.2 بالمئة إلى 122.39 ين، في حين هبط الدولار 0.1 بالمئة مسجلاً 95.04 ين.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.5084 دولار قبيل إعلان الميزانية السنوية لبريطانيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء.