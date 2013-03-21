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الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بعد قرار مواصلة إجراءات التحفيز

المصدر: نيويورك (رويترز)
مكاسب متفاوتة لمؤشرات الأسهم الأمريكية كافة
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صعدت الأسهم الأمريكية، يوم الأربعاء، دافعة مؤشر "ستاندرد آند بورز" القياسي للارتداد عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر بعد أن طمأن مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين إلى أنه سيواصل إجراءات التحفيز لدعم الاقتصاد.

وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى الجلسة مرتفعاً 55.91 نقطة أو 0.39 بالمئة عند 14511.73 نقطة، في حين صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً 10.37 نقطة أو 0.67 بالمئة ليغلق على 1558.71 نقطة.

وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 25.09 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 3254.19 نقطة.

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