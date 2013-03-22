سوق مصر يبحث عن أخبار إيجابية وسط أجواء مشحونة بالخلافات

واصلت البورصة المصرية أداءها السلبي الذي بدأته منذ الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وفيما سيطر اللون الأحمر على شاشاتها في بداية جلسات الأسبوع الماضي، جاءت بعض الأخبار الإيجابية التي أنقذت السوق في جلسة أمس الخميس، حيث دفعت عروض الشراء القوية إلى انتقال السوق للمربع الاخضر.

وقال محللون ومتعاملون في السوق إن الأخبار الإيجابية التي ظهرت يوم الأربعاء الماضي دعمت الأداء الإيجابي للسوق، وقلصت الخسائر التي مني بها السوق، خاصة في جلسة الأربعاء، حيث دفع ما أعلنته مصلحة الجمارك بشأن تقدم مفاوضاتها مع شركة أوراسكوم حول أزمتها التي عصفت بالبورصة الأسبوع الماضي، كما جاء قرار المحكمة بإلغاء التحفظ على أموال رجال أعمال ليدفع السوق إلى تحقيق أرباح طفيفة.

وخلال جلسات الأسبوع الماضي خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 0.1 مليار جنيه بنسبة خسائر تقدر بنحو 0.02% بعدما تراجع من نحو 361.3 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 361.2 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس.

وقال المحلل الاقتصادي، صلاح حيدر، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن البورصة المصرية ما زالت تبحث عن أخبار جديدة تدعم تماسكها عند مستويات الدعم الرئيسية الحالية، وقد تحركت المؤشرات خلال الأسبوع الماضي على وقع الأنباء التي تأتي من خارجها بدءاً بقرار النائب العام بالتحفظ على أموال عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب على خلفية قضية بيع أسهم البنك الوطني المصري ثم إلغاء القرار، إضافة إلى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي وترقب سير مفاوضات تسوية نزاع أوراسكوم للإنشاء مع مصلحة الضرائب وضغوط أنباء الضرائب التي ستفرض على تعاملات البورصة.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد شهدت تبايناً طفيفاً، ففيما ارتفع المؤشر الرئيسي، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بينما استقر مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً عند مستوى 758 نقطة.

وتمكن المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" خلال جلسات الأسبوع الماضي من إضافة نحو 17 نقطة تعادل 0.32%، مرتفعاً من مستوى 5207 نقاط لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 5224 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.

وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" نحو 3 نقاط تعادل 0.65%، متراجعاً من مستوى 456 نقطة في إغلاقات الخميس الماضي إلى نحو 453 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس الخميس.

وأوضح حيدر أن الأداء قد شهد انخفاضاً في تعاملات المستثمرين، فما زالت أحجام التداول محدودة، ما يشير إلى الخوف والقلق الذي يسيطر على المستثمرين، لافتاً إلى أن الضغوط البيعية دفعت الأسهم القيادية إلى مواصلة التراجع، مثل غيرها من الأسهم التي انخفضت أسعارها بشكل عام، متوقعاً ظهور سيولة جديدة في السوق بعد توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة والتي شهدت ارتفاعا نسبيا في قيمتها مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن السوق متعطش لأي أنباء إيجابية تدعم صعوده، خاصة أن المؤشرات خسرت طيلة الجلسات الماضية، وظهرت محاولات لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية.

وتوقع أن يشهد السوق السوق على المدى القصير ارتدادة تصحيحية سريعة للأسهم لتعويض جانب من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي ووصول الأسهم لمستويات دعم رئيسية، مشيرا إلى أن أحجام التداولات ما زالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري، متوقعاً استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي مع استمرار الحذر لدى المتعاملين وفي ظل نقص السيولة الواضح حالياً.

وشدد على ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، حيث عصفت الضبابية القائمة على الصعيد السياسي والاقتصادي بالبورصة لتبدد الأرباح التي تم تحقيقها منذ بداية العام.