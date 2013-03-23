الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة.. وقفزة لأسهم شركة "نايكي" للملابس الرياضية

صعدت الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، مدعومة بأجواء تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق لتقديم إنقاذ مالي لقبرص، وقفز سهم شركة "نايكي" للملابس الرياضية بعد أن أعلنت نتائج أقوى من المتوقع.

وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" مرتفعاً 90.54 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 14512.03 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 11.09 نقطة أو 0.72 بالمئة ليغلق على 1556.89 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك، المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، مرتفعاً 22.40 نقطة أو 0.70 بالمئة إلى 3245.00 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على انخفاض طفيف مع تراجع داو جونز 0.01 بالمئة، وستاندرد آند بورز 0.2 بالمئة، وناسداك 0.1 بالمئة.