انفراج أزمة أوراسكوم تقود بورصة مصر لمكاسب بـ2.9 مليار جنيه

قادت المفاوضات الإيجابية التي أعلنت عنها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع وزارة المالية، السوق المصري إلى ارتفاعات قياسية في بداية جلسة تعاملات اليوم، الأحد، وتمكنت السوق من المحافظة على مسارها في المربع الأخضر حتى نهاية التعاملات.

وأعادت إدارة البورصة التداول على سهم أوراسكوم بعدما كانت أوقفت التداول عليه، وذلك بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي بين الشركة ووزارة المالية تسدد الشركة بموجبه 7 مليارات جنيه، وذلك وفقاً لتصريحات وزير المالية، الدكتور المرسى حجازي، وذلك على خلفية اتهام الشركة بالتهرب من سداد 14 مليار جنيه عن صفقة أوراسكوم بيلدنج – لافارج.

وقلصت المبيعات المكثفة للأجانب من المكاسب المتوقعة للسوق في جلسة اليوم، لكنها لم تدفع السوق إلى المربع الأحمر بسبب عمليات الشراء التي قام بها المستثمرون العرب والمصريين.

وتمكن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة من تحقيق أرباح تجاوزت 2.9 مليار جنيه، تعادل 0.8% بعدما ارتفع من نحو 361.2 مليار حنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 364.1 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقال نائب رئيس إدارة الأصول بشركة أتش سي للأوراق المالية، ولاء حازم، في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت"، إن السوق المصري تفاعل إيجاباً مع الأخبار الخاصة بقرب إنهاء أزمة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع وزارة المالية، حيث تمكنت من تحقيق أرباح جيدة وسط حالات التراجع المستمرة خلال جلساتها الماضية.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تمكن المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" من إضاعة نحو 31 نقطة تعادل 0.6% مرتفعاً من مستوى 5224 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي، إلى نحو 5255 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

كما تمكن مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة من إضافة نحو 5 نقاط تعادل 1.1% بعدما ارتفع من مستوى 453 نقطة لدى إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 458 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً والذي أضاف نحو 5 نقاط تعادل 0.66% بعدما ارتفع من مستوى 758 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس الماضي إلى نحو 763 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وأوضح حازم أن السوق لم يشهد حتى الآن دخول أي سيولة جديدة، لافتاً إلى استمرار مبيعات المتعاملين في السوق بسبب حالة الخوف والقلق التي تسيطر عليهم، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم تأت أي أخبار تؤكد تحقيق السوق لقفزات كبيرة خلال الجلسات المقبلة.

وتوقع حازم أن يرتفع السوق بما لا يتجاوز 10% خلال الجلسات المقبلة، وذلك في حال إتمام الاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين وزارة المالية وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، خاصة أن الشركة لها ثقل كبير في السوق، ومن المتوقع أن يرتفع سهمها بنسب كبيرة عقب إتمام الاتفاق وهو ما سيدعم صعود السوق.

وقال إن الأوضاع السياسية والخلافات القائمة بين التيارات السياسية، هي أكبر محرك للسوق المصري في الوقت الحالي، خاصة أنه مع استمرار هذه الخلافات فلن نشهد مكاسب كبيرة للسوق مثل المكاسب التي كان يحققها السوق قبل وجود وانتشار وحدة الخلافات القائمة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 95.55% من إجمالي تداولات اليوم وحققوا صافي شراء بقيمة 14.3 مليون جنيه، كما استحوذت تعاملات العرب على نحو 1.79% وحققوا صافي شراء بقيمة 7.8 مليون جنيه، فيما استحوذت تعاملات الأجانب على نحو 2.66% وحققوا صافي بيع بقيمة 22.2 مليون جنيه.



