الوطني: قبرص تطيح بأسعار الأسهم وتشعل خوف الأسواق

ذكر التقرير الأسبوعي للبنك الوطني أن الأوضاع المتأزمة في قبرص تسببت بتراجع أسعار الأسهم والسندات، خاصة مع موجة القلق التي تعم المنطقة حالياً حيال أزمة الديون الأوروبية، والتي تدفع بالمستثمرين للتوجه نحو العملات التي تتمتع بموقع أكثر أماناً من غيرها مثل الدولار الأمريكي والين الياباني، بحسب صحيفة الوطن الكويتية.



وأضاف التقرير "افتتح مؤشر الدولار الامريكي الاسبوع مرتفعاً مع فارق كبير وذلك من 82.13 الى 82.69، كما ارتفع الدولار مقابل مجموعة كبيرة من العملات الاخرى خاصة مع المعطيات الاقتصادية الايجابية للولايات المتحدة الامريكية خلال الربع الاول، وذلك الى جانب تراجع عدد المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة بالإضافة إلى ارتفاع النشاط الصناعي ومبيعات المساكن على حد سواء".

من ناحية أخرى، تراجع اليورو الى ما يقارب من أدنى مستوياته خلال الاشهر الاربعة الأخيرة بسبب المخاوف حيال النمو الاقتصادي الاوروبي، وتزامناً مع الانذار الذي تلقته قبرص وهو الامر الذي عزز من مستوى المخاطر في السوق وتسبب بموجات من القلق في صفوف المستثمرين، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3074 وتراجع بحدة الى أدنى مستوى عند 1.2843 مع حلول منتصف الاسبوع، الا انه تمكن من الارتفاع من جديد مع تفاؤل المستثمرين حيال قدرة قبرص على التوصل الى اتفاق للحؤول دون انهيارها مالياً، ليقفل الاسبوع عند 1.2990.

أما الجنيه الاسترليني فقد ارتفع بعض الشيء مقابل الدولار الامريكي خاصة بعد صدور محضر الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا المركزي، حيث صوّت الاعضاء 6 مقابل 3 للإبقاء على برنامج شراء الاصول بدون تغيير، وبالتالي فقد شهد الجنيه الاسترليني بعض التقلبات في السوق خاصة مع إصرار المستشار جورج أوزبورن على الاستمرار في سياسة التقشف الحالية بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني خلال الفترة الحالية، وأشار أوزبورن إلى أن الاقتطاعات في المصاريف الحكومية ستستمر لثلاث سنوات اضافية وبعد انتخابات عام 2015، هذا وقد افتتح الجنيه الاسبوع عند 1.5110 ثم تراجع الى أدنى مستوى عند 1.5025 مع منتصف الاسبوع، ليقفل عند 1.5234.

وفي المقابل، ارتفع الين الياباني بقوة مقابل الدولار الامريكي واليورو خاصة مع المخاوف المتعلقة باحتمال حصول انهيار مالي في قبرص، وهو الامر الذي دفع بالمستثمرين على بيع الاصول التي تنطوي على نسبة مرتفعة من المخاطر، هذا وقد تراجع الدولار الامريكي بما يفوق نسبة %1 مقابل الين الياباني خاصة مع التصريحات المخيبة للآمال التي أدلى بها المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، حيث لم يشر الى امكانية اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً من قبل وهو ما شكل خيبة أمل للمستثمرين. هذا وقد تراجع الدولار ليقفل عند 94.50، أما اليورو فقد تراجع ليصل الى 122.43 ليقفل عند 122.72 يناً يابانياً.

بالإضافة الى ذلك، ارتفع سعر سبيكة الذهب الى أعلى مستوى له خلال شهر خاصة مع توجه السوق نحو الاستثمارات الآمنة تبعاً للإنذار الذي وجهه الاتحاد الاوروبي الى قبرص بخصوص حاجتها الى جمع ما قيمته مليارات من اليورو لتتمكن من الحصول على الاعانة المالية الاوروبية، والا فستضطر الى مواجهة احتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فان الاوضاع في قبرص قد دفعت بالمستثمرين الى شراء الذهب من العامة والذين أصبحوا بدورهم متخوفين من انتشار الازمة الى المزيد من الدول الاوروبية مثل اسبانيا وايطاليا، هذا وقد ارتفع سعر سبيكة الذهب الى اعلى مستوى له منذ يوم الـ26 من شهر فبراير وذلك الى 1.616.36 دولار، الى ان سعر الذهب سرعان ما بدأ بالتراجع بعد التوصل الى اتفاق ما بين اليونان وقبرص وهو الذي هدأ من المخاوف في ان تتفاقم ازمة الديون الأوروبية.