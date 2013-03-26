روسيا ثامن أكبر حائزي الذهب في العالم

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن روسيا الاتحادية زادت حيازاتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير شباط، وأن تركيا عززت أيضا احتياطياتها من المعدن النفيس للشهر الثالث.

وأشارت البيانات إلى أن روسيا زادت احتياطياتها الرسمية من المعدن النفيس بمقدار 6.998 طن لتصل إلى حوالي 976.95 طن في نهاية فبراير، لتصبح ثامن أكبر حائزي الذهب في العالم.

وقال لي نينج المحلل في شنغهاي فيوتشرز "الزيادة المستمرة في حيازات الذهب لدى البنوك المركزية- خصوصا في الدول النامية- تعطي بعض الدعم للسعر الذي يتعرض لضغط من تحسن التوقعات الاقتصادية."

وبعد أن سجلت صعودا فلكيا على مدى الاثني عشر عاما الماضية، تراجعت أسعار الذهب للبيع الفوري بأكثر من 4 بالمئة منذ بداية العالم مع تضرر جاذبية المعدن الأصفر كأداة استثمارية آمنة، بسبب أدلة على تحسن انتعاش اقتصادي عالمي.

وبالإضافة إلى روسيا فإن تركيا وقازاخستان واذربيجان وروسيا البيضاء وقرغيزيا ومنغوليا وأوكرانيا اشترت ايضا الذهب لتعزيز احتياطياتها الرسمية في فبراير.

وزادت تركيا حيازاتها من الذهب بمقدار 5.574 طن، لتصل إلى حوالي 375.73 طن وهي زيادة أصغر كثيرا من الزيادة التي سجلتها في ديسمبر كانون الأول والتي بلغت 45.6 طن، والزيادة المسجلة في يناير كانون الثاني والبالغة 10.3 طن.

وزادت قازاخستان حيازاتها من الذهب بمقدار 4.914 طن لتصل الي 121.67 طن في فبراير.

وأظهرت بيانات صندوق النقد ايضا أن فرنسا أضافت 0.031 طن الى احتياطياتها الرسمية من الذهب في حين خفضت الجمهورية التشيكية وكندا حيازاتهما بمقدار 0.218 طن و0.124 طن على التوالي.