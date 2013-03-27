مؤشر نيكي يغلق مرتفعاً في معاملات متقلبة

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية في جلسة متقلبة يوم الأربعاء بعد بدء تداول العديد من الأسهم بدون الحق في توزيعات الأرباح مما أبطل مفعول دعم للثقة من جراء مكاسب الأسهم الأمريكية إثر بيانات قوية.



وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.2 بالمئة عند 12493.79 نقطة بعد أن ظل يتحرك ارتفاعاً وانخفاضاً على مدار الجلسة. والمؤشر منخفض 1.2 بالمئة عن أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام 12650.26 نقطة الذي سجله يوم الخميس الماضي.



وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 بالمئة إلى 1046.47 نقطة في معاملات هزيلة.